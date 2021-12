Infortunio Lobotka, il comunicato del Napoli sulle condizioni del centrocampista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Stanislav Lobotka: il centrocampista sarà costretto a saltare le prossime partite Stanislav Lobotka ha effettuato oggi gli esami strumentali ai problemi avuti negli scorso giorni. Ecco il comunicato del Napoli con l’esito sul centrocampista azzurro: comunicato – «Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, ha iniziato il percorso riabilitativo.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilufficiale deldi Stanislav: ilsarà costretto a saltare le prossime partite Stanislavha effettuato oggi gli esami strumentali ai problemi avuti negli scorso giorni. Ecco ildelcon l’esito sulazzurro:– «Stanislavsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, ha iniziato il percorso riabilitativo.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

