Infortunio Lobotka, comunicato del Napoli: trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 12.18 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha comunicato l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto Stanislav Lobotka dopo l'Infortunio capitato durante il match contro l'Atalanta. Ecco quanto riferito: "Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo". ORE 8.30 - Oggi sarà una giornata importante, si potrebbe conoscere la reale entità dell'Infortunio di Stanislav ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 12.18 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la SSChal'esito degli esami ai quali è stato sottoposto Stanislavdopo l'capitato durante il match contro l'Atalanta. Ecco quanto riferito: "Stanislavsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di undidel. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo". ORE 8.30 - Oggi sarà una giornata importante, si potrebbe conoscere la reale entità dell'di Stanislav ...

