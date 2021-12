Infortunio Giroud, il francese ancora al lavoro per recuperare (Di lunedì 6 dicembre 2021) È la viglia di Milan Liverpool, i rossoneri si stanno allenando a Milanello, tra questi con un lavoro a parte c’è Giroud Non solo Leao, Pellegri e Theo Hernandez ma un altro assente per la sfida di domani contro il Liverpool potrebbe essere Olivier Giroud. L’attaccante francese è ancora alle prese con il fastidio muscolare e avrebbe anche oggi lavorato a parte. Giroud sta facendo di tutto per recuperare in vista di domani, ma attualmente è ancora in dubbio. A riferirlo è Milan news 24. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) È la viglia di Milan Liverpool, i rossoneri si stanno allenando a Milanello, tra questi con una parte c’èNon solo Leao, Pellegri e Theo Hernandez ma un altro assente per la sfida di domani contro il Liverpool potrebbe essere Olivier. L’attaccantealle prese con il fastidio muscolare e avrebbe anche oggi lavorato a parte.sta facendo di tutto perin vista di domani, ma attualmente èin dubbio. A riferirlo è Milan news 24. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le condizioni di #Giroud ?? - Dissing981 : @Alfredo_3110 @dello__98 Giroud?Messias?Si è sfasciato persino Castillejo che non avrà mai avuto un infortunio in vita sua.. - andre85milan : RT @milannight: Con Leao cinquina di giocatori offensivi indisponibili per infortunio muscolare: Leao Rebic Giroud Pellegri Castillejo Ho… - milannight : Con Leao cinquina di giocatori offensivi indisponibili per infortunio muscolare: Leao Rebic Giroud Pellegri Castillejo Ho finito le parole - Milannews24_com : Le ultime su #Giroud -