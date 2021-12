In Veneto ci sono ancora 650mila adulti non vaccinati. Ed è la regione con il maggior numero di nuovi contagi. Zaia: “Non possiamo chiedere ai bambini di risolvere il problema” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Io uscirei dalla leggenda metropolitana del governatore sceriffo perché noi non abbiamo nessuna competenza sui controlli, non gestiamo forze di polizia che possano controllare, ma è tutto in mano al Ministero degli interni attraverso i prefetti. Si sono fatti i controlli, io credo sia doveroso rispettare questo bug rispetto agli studenti. Tu non puoi pensare che lo studente che sta andando a scuola dove può entrare senza il super green pass, il pullman non lo possa prendere perché serve il super green pass”. È quanto ha detto “105 Kaos” in onda su Radio 105 il Governatore del Veneto, Luca Zaia. “Noi nonostante le minacce stiamo andando bene – ha aggiunto Zaia -, abbiamo l’86% dei veneti che si sono vaccinati, abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all’anno scorso a parità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Io uscirei dalla leggenda metropolitana del governatore sceriffo perché noi non abbiamo nessuna competenza sui controlli, non gestiamo forze di polizia che possano controllare, ma è tutto in mano al Ministero degli interni attraverso i prefetti. Sifatti i controlli, io credo sia doveroso rispettare questo bug rispetto agli studenti. Tu non puoi pensare che lo studente che sta andando a scuola dove può entrare senza il super green pass, il pullman non lo possa prendere perché serve il super green pass”. È quanto ha detto “105 Kaos” in onda su Radio 105 il Governatore del, Luca. “Noi nonostante le minacce stiamo andando bene – ha aggiunto-, abbiamo l’86% dei veneti che si, abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all’anno scorso a parità di ...

Advertising

istsupsan : #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster re… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi in Veneto con 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Speranza: 'Sono giorni non semplici, sia… - ParriMarc : RT @SERGIOBERLATO: Veneto: aumenti di luce pari al +30% e di gas al +15%, ovvero un extra costo di 315 euro. Il caro bollette metterà in cr… - fcolarieti : In Veneto ci sono ancora 650mila non vaccinati. Ed è la regione con il maggior numero di nuovi contagi. Zaia: “Non… - missypippi : RT @SERGIOBERLATO: Veneto: aumenti di luce pari al +30% e di gas al +15%, ovvero un extra costo di 315 euro. Il caro bollette metterà in cr… -