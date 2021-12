In sei già sicuri di saltare la prossima di campionato | gli squalificati

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa dei posticipi di questa sera sono già sei gliper il prossimo turno di Serie A. Quattro giocatori che erano in diffida sono stati ammoniti: si tratta di Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo della Roma, che salteranno la sfida con lo Spezia, Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta (non ci sarà in Verona-Atalanta) e Nicolas Dominguez del Bologna, che non giocherà contro il Torino. Due poi i giocatori espulsi questo weekend: Pietro Ceccaroni del Venezia e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Non ci saranno rispettivamente contro Juventus e Sassuolo. Mancini Serie AQuattro invece i diffidati nei match di sta sera, uno per squadra. Sono Sebastiano Luperto per l’Empoli, Samir per l’Udinese, Kevin Strootman per il Cagliari e Ola Aina per il Torino. In caso di ammonizione non saranno a disposizione per la ...