In Italia l’informazione ha da sempre un debole per i ciarlatani, ma forse ora comincia ad accorgersene (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il prolungarsi e il complicarsi della battaglia contro il Covid ha avuto se non altro l’effetto di aprire un dibattito nel mondo dell’informazione – ed era ora – sull’opportunità di dare spazio ai no vax, e in generale a qualunque santone, sciamano o scimunito di passaggio, perlomeno quando si tratta di salute. Dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni, al direttore del Tg La7, Enrico Mentana, in molti sono intervenuti per riaffermare principi che dovrebbero essere scontati, a cominciare dal dovere di non mettere conclamati ciarlatani sullo stesso piano dei più autorevoli scienziati. Prevengo l’obiezione: dire che li si invita proprio per smontarne le tesi, magari perché li si costringe a giocare uno contro dieci, non è un buon argomento, né in linea di principio né dal punto di vista pratico. Perché anche quello è un modo di dar ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il prolungarsi e il complicarsi della battaglia contro il Covid ha avuto se non altro l’effetto di aprire un dibattito nel mondo del– ed era ora – sull’opportunità di dare spazio ai no vax, e in generale a qualunque santone, sciamano o scimunito di passaggio, perlomeno quando si tratta di salute. Dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni, al direttore del Tg La7, Enrico Mentana, in molti sono intervenuti per riaffermare principi che dovrebbero essere scontati, are dal dovere di non mettere conclamatisullo stesso piano dei più autorevoli scienziati. Prevengo l’obiezione: dire che li si invita proprio per smontarne le tesi, magari perché li si costringe a giocare uno contro dieci, non è un buon argomento, né in linea di principio né dal punto di vista pratico. Perché anche quello è un modo di dar ...

Advertising

AnnalisaChirico : Sull’obbligo vaccinale non decide la presidente von der Leyen. È una competenza nazionale: decidono i governi, non… - seta_daniel : XX Congresso #simit Milano finalmente in presenza,dopo inaugurazione con Ministro #Speranza,talk show su 'L'italia… - AseroGiovanna : RT @SMaurizi: come l'informazione italiana-tranne poche nobili eccezioni-contribuisce a creare un'opinione pubblica dissociata e in coma:ma… - infoitinterno : Vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori, l'Italia dice no: le motivazioni del Governo - infoitsport : Raspadori, Scamacca e il Sassuolo: Mancini sa dove guardare per l'Italia -