Immobile è di nuovo infortunato: lieve distorsione al ginocchio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua l’escalation di infortuni in Serie A: Ciro Immobile, uscito per infortunio all’intervallo di Sampdoria-Lazio, quest’oggi non si è allenato e s‘è sottoposto agli esami utili a capire di più sul problema accusato in partita. Gli è stata dunque diagnosticata una (lieve) distorsione al ginocchio destro. Immobile potrebbe riposare giovedì in Europa League. Il ragazzo, comunque, non pare preoccupare particolarmente i medici della Lazio: l’infortunio è di entità piuttosto lieve e non dovrebbe costringerlo per troppo tempo ai box. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua l’escalation di infortuni in Serie A: Ciro, uscito per infortunio all’intervallo di Sampdoria-Lazio, quest’oggi non si è allenato e s‘è sottoposto agli esami utili a capire di più sul problema accusato in partita. Gli è stata dunque diagnosticata una (aldestro.potrebbe riposare giovedì in Europa League. Il ragazzo, comunque, non pare preoccupare particolarmente i medici della Lazio: l’infortunio è di entità piuttostoe non dovrebbe costringerlo per troppo tempo ai box. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Immobile è di nuovo infortunato: lieve distorsione al ginocchio Le sue condizioni non desterebbero particolari pr… - Fabiostefano85 : RT @iuvinale_n: SOLLEVATA incostituzionalita' legge IMU perché non prevede l'esenzione per l'abitazione adibita a dimora principale del nuc… - iuvinale_n : SOLLEVATA incostituzionalita' legge IMU perché non prevede l'esenzione per l'abitazione adibita a dimora principale… - R0bby36 : A Cassanooooo...nun te sento...quello che non sa giocare a calcio ha fatto di nuovo doppietta #SerieA #SampdoriaLazio #Immobile #ForzaLazio - SamueleEsse : RT @elpatron0_: Se ciro immobile sarà di nuovo il capocannoniere della Serie A io smetto di guardare il calcio -