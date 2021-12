Il sindacato di Polizia se la prende con Crozza per la battuta sugli “untori dell’ordine” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Federazione sindacale di Polizia (Fsp) contro Maurizio Crozza per una battuta sui membri delle forze di Polizia e militari non ancora vaccinati, definiti “untori dell’ordine” dal comico genovese nel corso di un monologo in onda durante Fratelli di Crozza su Discovery. In queste settimane il programma sta riscuotendo successo al venerdì sera grazie all’ironia di Crozza che spesso è incentrata sulla stretta attualità. Parlando del nuovo decreto sul Super Green Pass, che prevede da oggi controlli da parte delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici e a campione nei ristoranti, nei bar e nei luoghi della socialità, dove verrà richiesto il certificato rafforzato, il comico ha detto: “Italiani vaccinatevi prima che vi contagi la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Federazione sindacale di(Fsp) contro Maurizioper unasui membri delle forze die militari non ancora vaccinati, definiti “” dal comico genovese nel corso di un monologo in onda durante Fratelli disu Discovery. In queste settimane il programma sta riscuotendo successo al venerdì sera grazie all’ironia diche spesso è incentrata sulla stretta attualità. Parlando del nuovo decreto sul Super Green Pass, che prevede da oggi controlli da parte delle forzesui mezzi pubblici e a campione nei ristoranti, nei bar e nei luoghi della socialità, dove verrà richiesto il certificato rafforzato, il comico ha detto: “Italiani vaccinatevi prima che vi contagi la ...

