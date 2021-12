Il segnale prima di Natale che allarma il capo del 118 | «In alcune regioni sono tornate le code delle ambulanze»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La curva dei contagi continua a crescere, così come quella del numero dei ricoveri per Coronavirus. Ma a crescere è anche la pressione sui pronto soccorso di diverseitaliane, dove «si stanno ripresentando lebloccate in fila indiana», come riferito all’Ansa da Mario Balzanelli, il presidente nazionale del 118. E questa nuova pressione sui reparti di emergenza degli ospedali italiani, a detta di Balzanelli, è «indice di progressiva espansione della quarta ondata pandemica e spia di una ripresa del congestionamento della rete ospedaliera che, come durante l’anno scorso agli inizi della stagione invernale, incomincia a determinare un allungamento significativo dei tempi di presa incarico del paziente acuto». Già, perché sulle tempistiche degli interventi in risposta alle chiamate ...