Il rifiuto di Conte: "Declino l'ipotesi di candidarmi alle suppletive Roma" (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - “Dopo un nuovo supplemento di riflessione, ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Così Giuseppe Conte, in conferenza stampa, spiega che non si candiderà alle suppletive per il Collegio Roma Centro della Camera. “Vi assicuro che questa istanza di controllare i parlamentari non mi sfiora. Vi dimostrerò che M5s sarà la forza politica che attraverso il dialogo e il confronto si dimostrerà più compatta nell'affrontare questo passaggio delicato", ha detto rispondendo ai giornalisti. Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - “Dopo un nuovo supplemento di riflessione, ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Così Giuseppe, in conferenza stampa, spiega che non si candideràper il CollegioCentro della Camera. “Vi assicuro che questa istanza di controllare i parlamentari non mi sfiora. Vi dimostrerò che M5s sarà la forza politica che attraverso il dialogo e il confronto si dimostrerà più compatta nell'affrontare questo passaggio delicato", ha detto rispondendo ai giornalisti.

Advertising

fisco24_info : Il rifiuto di Conte: 'Declino l'ipotesi di candidarmi alle suppletive Roma': AGI - “Dopo un nuovo supplemento di ri… - zazoomblog : Il Pd propone Conte a Roma con il M5s ma l’ex premier è a un passo dal rifiuto. E Calenda si candida contro di lui… - VittorioXlater : @elevisconti Intanto come avevamo previsto Conte nicchia e pende per il gran rifiuto. Ennesimo autogol del PD? ?? - elevisconti : @La_manina__ Ma questa è la politica, mano. In particolare il rifiuto categorico dei Grillini è un aspetto centrale… - alexfrosio : Una delle novità più rilevanti dell'Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte è la partecipazione dei 'terzini' (… -