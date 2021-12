Il racconto di Peng: 'Sesso col vice premier. Ero nel panico e ho ceduto come 7 anni prima...' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2 novembre, dopo aver pubblicato questo post, la tennista Peng Shuai è scomparsa dalla scena pubblica. Poi è ricomparsa con un sorriso un po' tirato, mentre premia alcuni ragazzini a un torneo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2 novembre, dopo aver pubblicato questo post, la tennistaShuai è scomparsa dalla scena pubblica. Poi è ricomparsa con un sorriso un po' tirato, mentre premia alcuni ragazzini a un torneo ...

Gazzetta_it : Il racconto di #Peng: “Sesso col vice premier. Ero nel panico e ho ceduto come 7 anni prima...” - GezimQadraku : In questo episodio vi racconto del caso #PengShuai, la tennista cinese scomparsa per circa tre settimane, dopo aver… -