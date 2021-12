“Il pronome fittizio o il virus della decostruzione della lingua”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Foghlio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti "Una, così come l’appartenenza a un paese, è un bene comune”, spiega al Figaro lo scrittore e membro dell’Académie française Jean-Marie Rouart, che ha da poco pubblicato “Ce pays des hommes sans Dieu” (Bouquins). “Per beneficiareloro protezione e dei vantaggi che ci garantiscono, accettiamo di sottometterci alle loro leggi, alle loro regole, ai loro costumi, perché è la condizione di un’intesa collettiva. Questa sottomissione non avviene senza una forma di sacrificio e di frustrazione. Lafrancese, poiché è essa che viene incessantemente messa in discussione, deve piegarsi docilmente a tutte le aspirazioni individuali o di categoria? La ...