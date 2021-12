Il presidente è stato arrestato

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildella Sampdoria, Massimo Ferrero, èarredalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta per reati societari e bancarotta. #FOTO A FINE ARTICOLO Il club blucerchiato non è coinvolto.Ildella Sampdoria Massimo Ferrero èarrequesta mattina dalla Guardia di Finanza. Il produttore cinematografico, imprenditore ed ex attore classe 1951 è finito in manette nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola per reati societari e bancarotta. Ferrero ètrasferito in carcere mentre, mentre per altre 5 persone sono scattati i domiciliari. Una notizia che ha scosso il panorama calcistico italiano, anche se stando a quanto si apprende al momento, la società ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è ...