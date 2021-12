Il potere costituente della diserzione (Di martedì 7 dicembre 2021) Le strofe iniziali della canzone Il disertore di Boris Vian, nella versione italiana di Giorgio Calabrese recitano così: «In piena facoltà egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà, la cartolina qui mi dice terra terra, di andare a far la guerra quest’altro lunedì. Ma io non sono qui egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me, io non ce l’ho con lei sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò». Nessun … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 dicembre 2021) Le strofe inizialicanzone Il disertore di Boris Vian, nella versione italiana di Giorgio Calabrese recitano così: «In piena facoltà egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà, la cartolina qui mi dice terra terra, di andare a far la guerra quest’altro lunedì. Ma io non sono qui egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me, io non ce l’ho con lei sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò». Nessun … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Karm3nB : RT @Karm3nB: @blu_mirtillo Ciò che è costituzionale è scritto con chiarezza nella Carta costituzionale e non lo ha stabilito la Corte, ma l… - Karm3nB : @blu_mirtillo Ciò che è costituzionale è scritto con chiarezza nella Carta costituzionale e non lo ha stabilito la… - MarcoGiordanoLT : RT @andreapruitic: Spero che sia chiaro a tutti che una modifica della #Costituzione in questo senso servirebbe soltanto a sottrarre potere… - Marxtrixx : RT @andreapruitic: Spero che sia chiaro a tutti che una modifica della #Costituzione in questo senso servirebbe soltanto a sottrarre potere… - andreapruitic : Spero che sia chiaro a tutti che una modifica della #Costituzione in questo senso servirebbe soltanto a sottrarre p… -

Ultime Notizie dalla rete : potere costituente Le Acli: Iva al Terzo settore? Siamo basiti (06/12/2021) Tocca ricordare al legislatore che Aldo Moro, nel discorso all'Assemblea Costituente col quale ... pensando si debbano adeguare in silenzio agli improvvisi e paradossali cambi di umore del potere. È ...

Terzo settore, Acli: "Obbligo regime Iva è un'incursione legislativa" ... nel discorso all'Assemblea Costituente col quale chiese che i primi tre articoli della ... pensando si debbano adeguare in silenzio agli improvvisi e paradossali cambi di umore del potere. È ...

Rileggendo E.-W. Böckenförde su potere costituente e interpretazione costituzionale - stato - dottrina - Federalismi.it Il potere costituente della diserzione Il saggio «Il buon tedesco» dello storico Carlo Greppi, edito da Laterza. In un’indagine polifonica le scelte assunte da alcuni soldati del Terzo Reich nella guerra di Liberazione. La traiettoria del ...

Tocca ricordare al legislatore che Aldo Moro, nel discorso all'Assembleacol quale ... pensando si debbano adeguare in silenzio agli improvvisi e paradossali cambi di umore del. È ...... nel discorso all'Assembleacol quale chiese che i primi tre articoli della ... pensando si debbano adeguare in silenzio agli improvvisi e paradossali cambi di umore del. È ...Il saggio «Il buon tedesco» dello storico Carlo Greppi, edito da Laterza. In un’indagine polifonica le scelte assunte da alcuni soldati del Terzo Reich nella guerra di Liberazione. La traiettoria del ...