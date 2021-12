Il pensiero di Confucio “accessibile” con traduzione inglese e italiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo tre secoli è possibile, grazie allain, la divulgazione, la lettura e la comprensione delconfuciano, fruibile fino ad oggi in latino nell’opera del gesuita e missionario siciliano Intorcetta. E’ stato presentato questo pomeriggio a Palermo, presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino, Zhongyong, “La costante pratica del giusto mezzo”, una pubblicazione senza precedenti edita dalla Fondazione Federico II. L’opera didiventa così comprensibile in contesti diversi e distanti da quelli nei quali si è originato. La Fondazione Federico II si è cimentata nello studio e nell’approfondimento di processi culturali originati da personalità come Prospero Intorcetta, antesignane di visioni di culture concepite in una prospettiva di ...

Giornale di Sicilia

