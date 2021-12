Il Pd offre la candidatura alle suppletive per la Camera a Conte. Calenda: “Se c’è lui, lo sfido io”. Lui e Renzi all’attacco: “Dem sottomessi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manca l’ufficialità, l’interessato non ha sciolto la riserva, il suo staff mantiene il riserbo. Ma sembra più vicina la candidatura dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte al collegio uninominale di Roma 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri, dopo l’elezione a sindaco di Roma. Le suppletive sono in programma il 16 gennaio. La proposta al leader M5s è arrivata dal Pd. I motivi sono tanti. Uno è anche il fatto che – se Conte venisse eletto – sarebbe in Aula al momento delle elezioni del presidente della Repubblica. E i continui sommovimenti all’interno dei gruppi parlamentari del M5s dimostrano quanto ci sia il bisogno della presenza anche fisica e costante del leader. In più agevola il lavoro di confronto con i leader degli altri partiti della coalizione, a partire dal segretario del Pd Enrico Letta, che come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manca l’ufficialità, l’interessato non ha sciolto la riserva, il suo staff mantiene il riserbo. Ma sembra più vicina ladell’ex presidente del Consiglio Giuseppeal collegio uninominale di Roma 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri, dopo l’elezione a sindaco di Roma. Lesono in programma il 16 gennaio. La proposta al leader M5s è arrivata dal Pd. I motivi sono tanti. Uno è anche il fatto che – sevenisse eletto – sarebbe in Aula al momento delle elezioni del presidente della Repubblica. E i continui sommovimenti all’interno dei gruppi parlamentari del M5s dimostrano quanto ci sia il bisogno della presenza anche fisica e costante del leader. In più agevola il lavoro di confronto con i leader degli altri partiti della coalizione, a partire dal segretario del Pd Enrico Letta, che come ...

