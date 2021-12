Il Papa ai giovani: "Siate sociali e non social" (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - "Vuoi fare qualcosa di nuovo nella vita? Vuoi ringiovanire? Non accontentarti di pubblicare qualche post o qualche tweet. Non accontentarti di incontri virtuali, cerca quelli reali, soprattutto con chi ha bisogno di te: non cercare la visibilità, ma gli invisibili. Questo è originale, rivoluzionario". Papa Francesco ha incontrato i giovani presso la Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a Maroussi di Atene. "Tanti oggi sono molto social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cellulare che tengono in mano", sottolinea. "Ma sullo schermo - osserva il Pontefice - manca l'altro, mancano i suoi occhi, il suo respiro, le sue mani. Lo schermo facilmente diventa uno specchio, dove credi di stare di fronte al mondo, ma in realtà sei solo, in un mondo virtuale pieno di ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - "Vuoi fare qualcosa di nuovo nella vita? Vuoi rinre? Non accontentarti di pubblicare qualche post o qualche tweet. Non accontentarti di incontri virtuali, cerca quelli reali, soprattutto con chi ha bisogno di te: non cercare la visibilità, ma gli invisibili. Questo è originale, rivoluzionario".Francesco ha incontrato ipresso la Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a Maroussi di Atene. "Tanti oggi sono moltoma poco: chiusi in sé stessi, prigionieri del cellulare che tengono in mano", sottolinea. "Ma sullo schermo - osserva il Pontefice - manca l'altro, mancano i suoi occhi, il suo respiro, le sue mani. Lo schermo facilmente diventa uno specchio, dove credi di stare di fronte al mondo, ma in realtà sei solo, in un mondo virtuale pieno di ...

