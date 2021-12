Il Papa a Lesbo | Il Mediterraneo è un cimitero senza lapidi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei piccoli corpi di bambini stesi inerti sulle spiagge. Il, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta ...

Advertising

Avvenire_Nei : Papa Francesco tra i migranti di Lesbo: fermiamo questo naufragio di civiltà - Agenzia_Ansa : Il Papa nel campo di Lesbo si intrattiene con i profughi, accarezzando i tanti bambini, spesso piccoli, stringendo… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - RZironda : RT @MarikaSurace: Si può pensare quel che si vuole della chiesa, ma è l'unica istituzione che dice e fa qualcosa di concreto per i migranti… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Con la pandemia “abbiamo capito che le grandi questioni vanno affrontate insieme, perchè le solu… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Lesbo

Ha un tono quasi di scoramento,Francesco, quando pronuncia il suo atto d'accusa nel campo profughi di, il Reception and Identification Centre alle porte di Mytilene che ha preso il posto ...Non a caso una delle tappe più attese è stata, dove è ritornato dopo 5 anni dal suo storico ... Grave - ammonisceFrancesco - è relegare la questione migratoria ad un 'inutile peso', renderla ...Durante la sua visita in Grecia, papa Francesco, il capo della Chiesa cattolica, si è recato al centro per l'immigrazione dell'isola di Lesbo ...La missione di Francesco ha avuto l’effetto di riportare in primo piano questioni che fanno male, che provocano dolore, ma anche rabbia per la volontà ormai chiara del mondo di non occuparsene. Eppure ...