Il Pakistan apre al terrorismo islamico

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo scorso mese di novembre nel silenzio della comunità internazionale il Governo delha ritirato la messa al bando del gruppo islamista violento Tehreek-e-Labaik(TLP) e ha anche rilasciato il suo leader Saad Rizvi, oltre a centinaia di membri del TLP con lui accusati di, in carcere dall’aprile scorso. Non era la prima volta che il TLP veniva accusato di tali brutalità visto che polizia di Stato afferma che solo nel 2021 i sostenitori del TLP hanno ucciso 10 poliziotti e torturato e feriti almeno altri 1.300. All’epoca dei disordini il gruppo aveva bloccato le principali strade della capitale Islamabad durante una protesta di piazza contro le autoritàe colpevoli, a loro avviso, di non fare abbastanza contro la Francia, in merito alle vignette satiriche di Charlie Hebdo e in ...

