Il nuovo Suv Renault si chiamerà Austral e sostituirà Kadjar

(Di lunedì 6 dicembre 2021) IlSuv medio , compatto del Segmento C, disi. Sarà presentato al pubblico nella primavera del 2022 e subentrerà a. Affiancandosi ad Arkana e Megane E - TECH ...

Ilmedio , compatto del Segmento C, di Renault si chiamerà Austral . Sarà presentato al pubblico nella primavera del 2022 e subentrerà a Kadjar . Affiancandosi ad Arkana e Megane E - TECH ...... e dell'e - 2008, che arriverebbe ad arricchire la gamma degli attualicompatti. Pur avendo una ... per raggiungere i suoi obiettivi di raddoppio delle vendite, Peugeot sa che deve fare diciò ...Dopo averlo mostrato coperto soltanto con un sottile velo, Polestar, il brand tutto elettrico di Volvo, ha diffuso ora una immagine teaser di un esemplare mascherato del suo nuovo suv 3. Questo ...Renault cambia strada e per l'erede della Kadjar lancia il nome Austral. Questo nome - spiega Sylvia Dos Santos, Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Rena ...