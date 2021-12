Il medico negazionista del Covid diventa vaccinatore | è polemica | su di lui incombe il giudizio dell' Ordine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) MACERATA - Indagato per falso ideologico e per truffa ai dannio Stato, ildi famiglia che ne mesi scorsi rilasciava certificati di esenzione dal vaccinoha ottenuto l'attestato di ...

Diventa un caso la vicenda di Giuseppe Delicati ,di base di Borgaro Torinese noto anche comedella pandemia . Ma su di lui pende il giudizio dell'Ordine di Macerata . Si è svolta ...Diventa un caso la vicenda di Giuseppe Delicati,di base di Borgaro Torinese noto anche comedella pandemia. 'Immaginare, oggi, che un soggetto del genere possa essere considerato ...MACERATA - Indagato per falso ideologico e per truffa ai danni dello Stato, il medico di famiglia che ne mesi scorsi rilasciava certificati di esenzione dal vaccino Covid ha ottenuto ...MARIO GIORDANO VS ENRICO MENTANA "Hai ospitato i complottisti dell'11 settembre e ora ti fai bello?". Il botta e risposta ...