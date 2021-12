Il Liverpool guarda in Serie A | nel mirino un giocatore della Juve

(Di martedì 7 dicembre 2021) Stando alle iscrizioni provenienti dall’Inghilterra e riportate da Team Talk, ilavrebbe messo nelPaulo Dybala in vistaprossima finestra di mercato estiva. Il club inglese vedrebbe ne “La Joya” il sostituto ideale di Mohamed Salah, che potrebbe decidere di lasciare i “Reds” al terminestagione. Paulo DybalaL’egiziano è sul taccuino di diverse big europee e Klopp potrebbe decidere di puntare proprio sull’argentino per la sua eventuale sostituzione, ma bisognerà fare i conti l’intenzione di Dybala, che più volte ha espresso la sua intenzione di restare a Torino e trovare al più presto l’accordo con lantus per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. SANTO ROMEO

Advertising

DVACMILAN : Guarda se io devo leggere che Theo Hernandez salta il Liverpool perché raffreddato e Pioli non lo vuole rischiare.… - zpuntoeacapo : @Augusto76465897 Guarda il comunicato del Liverpool sugli infortunati, hanno lo stesso nostro numero di giocatori o… - RaiSport : #calcio #Milan: contro il #Liverpool vincere e sperare Le ultime da #Milanello Guarda il video?? - TOSADORIDANIELA : RT @frin86: Domani il virgin milanista guarda milan liverpool con il sangue negli occhi, il milanista chad invece si guarda direttamente po… - cloud86gt : RT @frin86: Domani il virgin milanista guarda milan liverpool con il sangue negli occhi, il milanista chad invece si guarda direttamente po… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool guarda

Fanpage

... Manchester City,, Manchester United, Bayern e Ajax. Nell'altra urna, quella che ... il quotidiano e gli allegati in digitalele altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Venerdì 26/11 ...Milan contro, si riavvolge il nastro della memoria. È vero che c'è la finale di Champions vinta ad ...tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...L'allenatore dei Dragoes non ha dubbi sul fatto che i rossoneri otterranno i tre punti contro i Reds, come ha affermato in conferenza stampa.La vittoria deve passare attraverso una partita di sacrificio, determinazione, lucidità tattica e tecnica”. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League co ...