“Il giudice ha deciso” Maria De Filippi | il processo si è concluso | viene stabilità la verità

Si è conclusa dopo 16 anni una lunga vicenda giudiziaria che vedeva come protagonisti Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Una vicenda che era iniziata nel 2004 quando uno sceneggiatore, Roberto Quagliano, cita in giudizio Maria De Filippi in qualità di autrice del programma Amici, accusandola di aver plagiato un suo precedente prodotto televisivo, intitolato 'Scuola di spettacolo', scrive l'Ansa. Quagliano chiese al tribunale che sia la De Filippi sia la casa di produzione del programma, Fascino PGT, fossero condannate in solido al risarcimento dei danni. Richiesta respinta dai giudici: tra i due prodotti, stabilì il tribunale, c'era un'assoluta diversità di genere, essendo 'Scuola di spettacolo' un reality show, Amici un talent show, né c'era qualsiasi similitudine in termini di ...

