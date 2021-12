Il filosofo Galimberti: niente tv per chi dissente (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per vedere l’intervento, vai al minuto 26.50 La domanda del giorno è: ha senso portare un No Vax in tv per metterlo a confronto con un sostenitore del vaccino anti Covid? Le interpretazioni, in questo senso, si sprecano. Ne discutono da giorni conduttori e giornalisti di tutte le estrazioni (vedi Enrico Mentana). E lo hanno fatto ieri sera anche nel salotto di In Onda sotto la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio. Interrogato sulla questione, il professor Umberto Galimberti la mette così: “In questo modo si crea una tifoseria e non si risolvono i problemi – dice il filosofo – ma la malattia e il vaccino non sono una partita tra Inter e Milan. Queste trasmissioni non si devono fare”. E sin qui, nulla di strano. Opinioni personali, per quanto discutibili. Poi la stoccata: prof Galimberti, ma lei darebbe diritto di parola a ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per vedere l’intervento, vai al minuto 26.50 La domanda del giorno è: ha senso portare un No Vax in tv per metterlo a confronto con un sostenitore del vaccino anti Covid? Le interpretazioni, in questo senso, si sprecano. Ne discutono da giorni conduttori e giornalisti di tutte le estrazioni (vedi Enrico Mentana). E lo hanno fatto ieri sera anche nel salotto di In Onda sotto la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio. Interrogato sulla questione, il professor Umbertola mette così: “In questo modo si crea una tifoseria e non si risolvono i problemi – dice il– ma la malattia e il vaccino non sono una partita tra Inter e Milan. Queste trasmissioni non si devono fare”. E sin qui, nulla di strano. Opinioni personali, per quanto discutibili. Poi la stoccata: prof, ma lei darebbe diritto di parola a ...

