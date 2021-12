Il film su Carla Fracci non entusiasma: troppo favola, poco racconto ? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci si aspettava sicuramente un ascolto diverso da quello che il film su Carla Fracci ha incassato ieri sera, con una media di circa 3,5 milioni di spettatori e il 18% di share. Che cosa non ha funzionato nel film dedicato alla storia di Carla Fracci? Come ha spiegato Alessandra Mastronardi, il film doveva essere un inno alla vita, una dedica speciale per Carla che purtroppo però, mesi fa, è venuta a mancare. Ed è forse questo il cambio di prospettiva: ci si aspettava qualcosa in più dal racconto, qualcosa che non sapevamo, qualcosa che non avevamo visto o letto. Qualcosa che Carla Fracci non ci aveva mostrato del suo animo. Dalle sue preoccupazioni più profonde ai sacrifici per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci si aspettava sicuramente un ascolto diverso da quello che ilsuha incassato ieri sera, con una media di circa 3,5 milioni di spettatori e il 18% di share. Che cosa non ha funzionato neldedicato alla storia di? Come ha spiegato Alessandra Mastronardi, ildoveva essere un inno alla vita, una dedica speciale perche purperò, mesi fa, è venuta a mancare. Ed è forse questo il cambio di prospettiva: ci si aspettava qualcosa in più dal, qualcosa che non sapevamo, qualcosa che non avevamo visto o letto. Qualcosa chenon ci aveva mostrato del suo animo. Dalle sue preoccupazioni più profonde ai sacrifici per ...

aridestradis : RT @imironicc: Alessandra è nata per interpretare la vita delle persone importanti, quelle famose, storiche, le persone indimenticabili per… - CamiciSonia : RT @alemastronardif: Il film TV #Carla, in onda ieri sera su #Rai1, vince ufficialmente la serata: 3.598.000 spettatori (17,7% di share) ha… - alemastronardif : Il film TV #Carla, in onda ieri sera su #Rai1, vince ufficialmente la serata: 3.598.000 spettatori (17,7% di share)… - Marimoro19 : E ieri dopo il film #carla non potevo non sognare il duomo di Milano ?????? - AleStonata : RT @nicolasavoia: Su #Rai1 il film #Carla 3.598.000 (17,70%) Su #Canale5 stabile #AllTogetherNow 2.171.000 (12,30%) Comunque pensavo a nume… -