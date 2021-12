Il Doodle di Google oggi è dedicato alla pizza | ecco perché e come si gioca

(Di lunedì 6 dicembre 2021)dedica ildi6 dicembre a uno dei piatti più amati dagli italiani (e non solo): la. Sìproprioricorre il quarto anniversario dell’iscrizione dell’arte culinaria del ‘iuolo’ napoletano da parte dell’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Ilè fondamentalmente un puzzle game.si? Bisogna tagliare lain base al tipo proposto (margherita, salame piccante,bianca etc.) facendo attenzione ai condimenti richiesti e al numero di fette.fine di ogni manchedà un punteggio che varia da 1 a 3 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Siamo grati a Google per averci rispolverato questo bel Doodle sulla storia della pizza, facendoci venire anche una discreta fame solo nell'approcciarci in qualsivoglia ricerca online durante la giornata di oggi. Google celebra l'arte della pizza Oggi, un Doodle di Google celebra la pizza, simbolo di italianità... Il Google Doodle di oggi è un simpatico omaggio ai pizzaioli napoletani, ma la realizzazione lascia a desiderare.