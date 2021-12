Il CT Mancini allontana le sirene della Premier League: “Voglio vincere il Mondiale con l’Italia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il CT azzurro Roberto Mancini ha in testa solo la Nazionale. Durante la presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI di Roma, il commissario tecnico è tornato a parlare pubblicamente dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Tra le altre cose, Mancini ha dato spazio alle voci che lo vedono vicino ad una panchina della Premier League. L’allenatore jesino ha però chiuso le porte ad ogni possibile approdo oltremanica: “Un accordo verbale con un club di Premier? Tutto falso. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il CT azzurro Robertoha in testa solo la Nazionale. Durante la presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI di Roma, il commissario tecnico è tornato a parlare pubblicamente dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Tra le altre cose,ha dato spazio alle voci che lo vedono vicino ad una panchina. L’allenatore jesino ha però chiuso le porte ad ogni possibile approdo oltremanica: “Un accordo verbale con un club di? Tutto falso. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare ale riuscire a vincerlo”. SportFace.

