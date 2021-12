Il CT Mancini allontana le sirene della Premier League: 'Voglio vincere il Mondiale con l'Italia' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il CT azzurro Roberto Mancini ha in testa solo la Nazionale. Durante la presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI di Roma, il commissario tecnico è tornato a parlare ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il CT azzurro Robertoha in testa solo la Nazionale. Durante la presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI di Roma, il commissario tecnico è tornato a parlare ...

