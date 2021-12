Il Covid risparmia i signori delle armi: nuovo record di vendite. Nella top 100 anche Leonardo e Fincantieri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le 100 società mondiali leader Nella produzione e nelle forniture militari confermano il trend positivo nonostante la crisi economica globale provocata dalla pandemia Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le 100 società mondiali leaderproduzione e nelle forniture militari confermano il trend positivo nonostante la crisi economica globale provocata dalla pandemia

Advertising

ArmandoTerminio : RT @salernonotizie: Covid, la quarta ondata non risparmia il Salernitano: tanti under 12 tra i nuovi positivi - salernonotizie : Covid, la quarta ondata non risparmia il Salernitano: tanti under 12 tra i nuovi positivi - 5stelletv : Il Covid risparmia i signori delle armi: nuovo record di vendite. Nella top 100 anche Leonardo e Fincantieri - Marilenapas : RT @morry74: Il Covid risparmia i signori delle armi: nuovo record di vendite. Nella top 100 anche Leonardo e Fincantieri - Sandro_sr74 : Il Covid risparmia i signori delle armi: nuovo record di vendite. Nella top 100 anche Leonardo e Fincantieri -