Il cantautore pugliese Aldo Losito torna con il nuovo album “L’urlo”

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Taranto. «L’amore per una città ma anche per i suoi abitanti. Taranto è la promessa di un futuro migliore. respirato. Taranto. Una canzone in cui si è deciso di urlare l’amore per una città. Taranto è poesia, è l’augurio che con l’amore tutto diventi possibile. Quando ho scritto “Taranto (fra la quiete, l’infinito)” l’ho sognata libera dall’Ilva». Lo ha sentenziato ildi Mottola,, a proposito del brano “Taranto (fra la quiete, l’infinito)” contenuto nel suo”, disponibile su tutte le piattaforme. Il disco prodotto, scritto e suonato dallo stesso musicista per La Spia dello Ionio Suoni, è composto da venti canzoni con collaborazioni eccellenti quali Gary Wallis (batterista Pink Floyd) in “Foresta di piume”, Durga McBroom (cantante dei Pink ...