Il Cagliari riprende il Torino | 1-1 | Joao Pedro gol in rovesciata Empoli | che spettacolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un punto che non accontenta néné. Nel posticipo del 16esimo turno di Serie A, in Sardegna, i granata di Juric passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un autogol di Carboni al 31', ma nella ripresa subiscono il pareggio del solito(brasiliano naturalizzato italiano e in odor di convocazione per gli spareggi mondiali di marzo) al 53' con una strepitosa. La partita si accende nel finale: Zaza, Praet e Baselli sfiorano il vantaggio per gli ospiti, ma è l'uruguaiano Nandez (nel mirino dell'Inter a gennaio) ad andare a un passo dal 2-1 per i rossoblu in pieno recupero. In classifica, i sardi allenati dall'ex Toro Walter Mazzarri salgono a quota 10 punti agganciando il Genoa, ma restano in piena zona retrocessione, mentre i granata salgono a 19 punti, che valgono ...