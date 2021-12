Il bollettino di oggi: 9.503 nuovi contagi e 92 vittime. In aumento anche i ricoveri. Il tasso di positività sale al 3,1% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 9.503 (rispetto ai 15.021 del 5 dicembre). I tamponi processati sono 301.560 che portano il tasso di positività al 3,1%. oggi si registrano 92 decessi (ieri erano 43). I guariti sono 5.567 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 3.835 unità per un totale di 235.835. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono 5.879 (+282, ieri +169), mentre in terapia intensiva sono 743 ( 7 in più, ieri +4) con 45 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 229.213 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (1.709), seguita da Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.006). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo ilgiornaliero del ministero della Salute, ipositivi sono 9.503 (rispetto ai 15.021 del 5 dicembre). I tamponi processati sono 301.560 che portano ildial 3,1%.si registrano 92 decessi (ieri erano 43). I guariti sono 5.567 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 3.835 unità per un totale di 235.835. Per quanto riguarda i, nei reparti ordinari sono 5.879 (+282, ieri +169), mentre in terapia intensiva sono 743 ( 7 in più, ieri +4) con 45ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 229.213 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di(1.709), seguita da Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.006). L'articolo LA NOTIZIA.

