Il bollettino 9 503 nuovi casi  e 92 morti Balzo del tasso  al 3 | 1% ieri era al 2 | 9%

(Di lunedì 6 dicembre 2021) I dati di lunedì 6 dicembre. Ildi positività è 3,1% con 301.560 tamponi. Il trend della curva resta in salita. Ricoveri: +282. Terapie intensive: +7. In Lombardia il maggior numero di decessi (15)

Il bollettino di oggi lunedì 6 dicembre 2021. Sono 9.503 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime. Come ogni lunedì netto calo dei contagi da 15.021 a 9.503, ma con molti meno tamponi, tant'è che il tasso di positività dal 2,9 sale al 3,2% nuovo record della quarta ondata. Ministero Salute, poco più di 300mila i tamponi processati. Decessi in aumento e tasso positività al 3,2%. I nuovi casi sono 9.503, a fronte di 301.560 tamponi eseguiti, con il tasso di positività al 3,2%.