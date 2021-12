Il basket piange Jelovac, morto a 32 anni dopo un ictus in allenamento: aveva giocato a Caserta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il mondo del basket piange Stevan Jelovac , cestista 32enne che aveva giocato anche in Italia, a Caserta . Il 14 novembre era stato colpito da un ictus durante un allenamento con la squadra nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il mondo delStevan, cestista 32enne cheanche in Italia, a. Il 14 novembre era stato colpito da undurante uncon la squadra nella ...

