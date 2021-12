Ibrahimovic si racconta | «Ero sempre aggressivo Scudetto? Vediamo»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Zlatanha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Corriere TV. Le dichiarazioni dell’attaccante svedese Zlatanha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Corriere TV. Le sue parole. RABBIA – «All’inizio la usavo senza controllo, mi portava ad essere troppoin campo e fuori. Poi con l’esperienza e la maturità ho imparato a controllare la rabbia e la facevo uscire nel mio modo di giocare.» GIOCARE A 40 ANNI – «Prima di tutto faccio quello che mi chiede il mister. Mi adatto a tutto per aiutare la squadra. Prima ero più attivo, ora scelgo quello che posso fare per essere utile alla squadra.» CALCIATORE PIÙ FORTE DI– «Direi Ronaldo Il Fenomeno. Maradona non l’ho visto dal vivo, l’ho visto solo in tu. Ronaldo l’ho visto dal vivo, da piccolo provavo ad ...

Ospite di 'Che tempo che fa' su Rai3, l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic racconta i suoi inizi.