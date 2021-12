Ibrahimovic | “Milan-Liverpool? Serve l’adrenalina per vincere” | VIDEO

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Zlatan, ospite a 'Che tempo che fa', ha parlato di, gara decisiva per il passaggio del turno in Champions League

...LE MOSSE DI PIOLI Per Stefano Pioli sono mosse quasi obbliga per le probabili formazioni di... ecco che pur domani avremo di nuovo titolare in prima punta Zlatan, lasciato ...Lo dice l'attaccante delZlatan, a 'Che tempo che fa' sul tema del razzismo.Lo svedese spera in futuro nuovamente a tinte rossonere: "Voglio giocare il più possibile, speriamo sia al Milan per tutta la vita".Milan-Liverpool, tutto è pronto ed apparecchiato per il match clou di Champions League che decreterà le sorti dei rossoneri. Fischio d’inizio martedì 7 dicembre ...