Ibrahimovic | “Al Balkan non ero felice del portiere E così …” | VIDEO

Advertising

PianetaMilan : .@Ibra_official: 'Al Balkan non ero felice del portiere. E così ...' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Balkan

Ospite di "Che tempo che fa" su Rai3, l'attaccante del Milan, Zlatanracconta i suoi inizi al. Guarda la trasmissione su www.raiplay.itE' figlio di immigrati jugoslavi: il padre, Sefik, è un bosgnacco originario di ... Da giovanissimo entra a far parte della squadra del. Tra le sue prestazioni spicca quella nella ...Non è certo la prima volta che Zlatan Ibrahimovic si misura con situazioni lontane dal campo, basti pensare all'esperienza sanremese, uscendone comunque in modo brillante e mostrandosi a proprio agio: ...La bellissima intervista di Ibrahimovic a “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fazio sulla RAI. L’attaccante ha parlato anche del suo futuro. Ospite di Fazio a Che ...