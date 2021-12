I look delle star sul red carpet dei British Independent Film Awards 2021 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia dei British Independent Film Awards, conosciuti semplicemente come BIFA. Presentata da Asim Chaudhry, la cerimonia si è svolta a Londra di presenza e a trionfare è stato il Film After Love, con il debutto alla regia di Aleem Khan. All’interno della tradizionale cornice dell’Old Billingsgate a Londra, i BIFA hanno messo da parte i collegamenti in streaming – sfruttati per l’edizione 2020 causa pandemia – e hanno riproposto l’evento dal vivo, con tanto di red carpet. Tantissime le celebrità che di tutto punto hanno sfilato sul tappeto rosso. Il red carpet dei British Independent Film Awards 2021 Crediti: Bifa/InstagramTra ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembresi è svolta la cerimonia dei, conosciuti semplicemente come BIFA. Presentata da Asim Chaudhry, la cerimonia si è svolta a Londra di presenza e a trionfare è stato ilAfter Love, con il debutto alla regia di Aleem Khan. All’interno della tradizionale cornice dell’Old Billingsgate a Londra, i BIFA hanno messo da parte i collegamenti in streaming – sfruttati per l’edizione 2020 causa pandemia – e hanno riproposto l’evento dal vivo, con tanto di red. Tantissime le celebrità che di tutto punto hanno sfilato sul tappeto rosso. Il reddeiCrediti: Bifa/InstagramTra ...

Advertising

lubetocb : RT @anello81: Semplicemente #makotokino versione sportiva con una gonna a vita alta come di solito le indossava nell'anime 90, anche lei è… - MarinaPunto1 : @fabcet L'italiano è stato chiaramente provocato. È semplice districarsi, basterà studiare bene il look delle vittime ?? - DavideTomasello : @Sandro_Palis Se non ricordo male questo era il look delle aristocratiche, non delle donne comuni. - 0k4yut4 : RT @anello81: Semplicemente #makotokino versione sportiva con una gonna a vita alta come di solito le indossava nell'anime 90, anche lei è… - Maryhours : Shaft. Un film in cui i motherf***ing volano più delle pallottole. Christian Bale ruba il look e le espressioni a T… -