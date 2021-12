I Jalisse per la 24esima volta esclusi da Sanremo chiedono il motivo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Possibile che anche questa volta i Jalisse siano stati esclusi dal festival di Sanremo? Ancora una volta per il 24esimo anno consecutivo Fabio e Alessandra non potranno salire sul palco dell’Ariston. Nel fine settimana Amadeus ha annunciato in anticipo i nomi dei cantanti che saranno in gara a Sanremo 2022 ed è stata l’ennesima delusione per il duo che con “Fiumi di parole” ha vinto ben 25 anni fa. E’ a Fanpage che i Jalisse raccontano la loro perplessità; non riescono a spiegarsi il perché dell’ennesima esclusione, il perché non vengano nemmeno considerati. Per loro non c’è una risposta, nessuno spiega il motivo del 24esimo no. Non ce l’hanno con Amadeus perché sono tanti i direttori e i conduttori che si sono avvicendati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Possibile che anche questasiano statidal festival di? Ancora unaper il 24esimo anno consecutivo Fabio e Alessandra non potranno salire sul palco dell’Ariston. Nel fine settimana Amadeus ha annunciato in anticipo i nomi dei cantanti che saranno in gara a2022 ed è stata l’ennesima delusione per il duo che con “Fiumi di parole” ha vinto ben 25 anni fa. E’ a Fanpage che iraccontano la loro perplessità; non riescono a spiegarsi il perché dell’ennesimaone, il perché non vengano nemmeno considerati. Per loro non c’è una risposta, nessuno spiega ildel 24esimo no. Non ce l’hanno con Amadeus perché sono tanti i direttori e i conduttori che si sono avvicendati ...

