"Ho invitato un'amica di mio figlia a casa. I genitori hanno omesso di non essere vaccinati" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manca qualche settimana a Natale. Elisa e Giulia, quattro anni, non stanno nella pelle: sabato si incontreranno per un pomeriggio di giochi. L'appuntamento è fissato a casa di Elisa, che ha già disposto i peluche e le bambole di Frozen per giocare con la sua amichetta. "Il giorno prima - racconta Silvia, la mamma di Elisa ad Hufffpost - ho invitato anche Claudio, un altro amichetto. Parlando con la madre valuto l'eventualità di un pranzo fuori, ma lei esclude la possibilità perché i genitori dell'altra bimba, Giulia, sono senza Green Pass". "Ma come?" si chiede stupita la padrona di casa. "Ho invitato la figlia, non sono vaccinati e non mi dicono nulla?". E così, a meno di tre settimane da Natale, una mamma ignara invita una amichetta della figlia ...

