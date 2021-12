"Ho invitato un'amica di mia figlia a casa. I genitori hanno omesso di non essere vaccinati" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manca qualche settimana a Natale. Elisa e Giulia, quattro anni, non stanno nella pelle: sabato si incontreranno per un pomeriggio di giochi. L’appuntamento è fissato a casa di Elisa, che ha già disposto i peluche e le bambole di Frozen per giocare con la sua amichetta. “Il giorno prima - racconta Silvia, la mamma di Elisa ad Hufffpost - ho invitato anche Claudio, un altro amichetto. Parlando con la madre valuto l’eventualità di un pranzo fuori, ma lei esclude la possibilità perché i genitori dell’altra bimba, Giulia, sono senza Green Pass”. “Ma come?” si chiede stupita la padrona di casa. “Ho invitato la figlia, non sono vaccinati e non mi dicono nulla?”. E così, a meno di tre settimane dalle Feste, una mamma ignara invita un’amichetta della figlia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manca qualche settimana a Natale. Elisa e Giulia, quattro anni, non stanno nella pelle: sabato si incontreranno per un pomeriggio di giochi. L’appuntamento è fissato adi Elisa, che ha già disposto i peluche e le bambole di Frozen per giocare con la sua amichetta. “Il giorno prima - racconta Silvia, la mamma di Elisa ad Hufffpost - hoanche Claudio, un altro amichetto. Parlando con la madre valuto l’eventualità di un pranzo fuori, ma lei esclude la possibilità perché idell’altra bimba, Giulia, sono senza Green Pass”. “Ma come?” si chiede stupita la padrona di. “Hola, non sonoe non mi dicono nulla?”. E così, a meno di tre settimane dalle Feste, una mamma ignara invita un’amichetta della...

