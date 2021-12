Henry Cavill porta in tv il suo cane: "Mi ha salvato la salute mentale" (FOTO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Henry Cavill ha portato in TV Kal, il cane Akita che lo ha aiutato a salvare la sua salute mentale ed emozionale; l'attore ha sempre avuto particolarmente a cuore l'esistenza degli animali. La star de L'uomo d'acciaio, Henry Cavill, ha sciolto i cuori degli spettatori portando in TV Kal, il cane di razza Akita che considera il suo migliore amico e lo ha aiutato a salvare la sua salute mentale ed emozionale. Nel corso della sua partecipazione al programma Lorraine in compagnia di Lorraine Kelly, Henry Cavill ha deciso di farsi accompagnare da Kal, il suo Akita che lo segue ovunque egli vada. Come riportato da Mirror, il protagonista di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)hato in TV Kal, ilAkita che lo ha aiutato a salvare la suaed emozionale; l'attore ha sempre avuto particolarmente a cuore l'esistenza degli animali. La star de L'uomo d'acciaio,, ha sciolto i cuori degli spettatorindo in TV Kal, ildi razza Akita che considera il suo migliore amico e lo ha aiutato a salvare la suaed emozionale. Nel corso della sua partecipazione al programma Lorraine in compagnia di Lorraine Kelly,ha deciso di farsi accompagnare da Kal, il suo Akita che lo segue ovunque egli vada. Come rito da Mirror, il protagonista di ...

