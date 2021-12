Harry, che prende le distanze dalla royal family (per l’ultimo scandalo a corte) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Michael Fawcett, stretto collaboratore del principe Carlo, avrebbe promesso un’onorificenza ad un imprenditore saudita in cambio di una donazione benefica. Il duca di Sussex rivela di aver espresso con largo anticipo i propri «dubbi» riguardo al miliardario arabo: «Io ho tagliato i legami, ero preoccupato» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) Michael Fawcett, stretto collaboratore del principe Carlo, avrebbe promesso un’onorificenza ad un imprenditore saudita in cambio di una donazione benefica. Il duca di Sussex rivela di aver espresso con largo anticipo i propri «dubbi» riguardo al miliardario arabo: «Io ho tagliato i legami, ero preoccupato»

