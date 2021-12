Hamilton tampona Verstappen | Toto Wolff impazzisce | reazione brutale e terrore ai box | il video-choc | Guarda

Advertising

sportface2016 : +++CLAMOROSO IN #F1: #VERSTAPPEN ASPETTA #HAMILTON E LO TAMPONA+++ - SkySportF1 : F1, GP Arabia Saudita: Hamilton tampona Verstappen, l'episodio più discusso #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - Supergeoaquila : #Hamilton non ci sta e si accoda. #Verstappen inchioda. #Hamilton lo tampona. Di chi è la colpa. Di tutti e due. St… - hayIor_ : RT @undoriano: Vettel tampona Hamilton: 3 punti sulla patente del tedesco e deve partecipare a iniziative sulla sicurezza stradale Hamilton… - Darsch1980 : #f1 #SaudiArabianGP L'unico caso al mondo dove quello dietro tampona quello davanti ed è colpa di quello davanti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton tampona

MAX VERSTAPPEN PENALIZZATO DI 10', NESSUNA COLPA A: COSA CAMBIA? NUOVO ORDINE D'ARRIVO DOPO LE PENALITA' A VERSTAPPEN: COSA CAMBIA ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA VIDEO...lo. Rovina l'ala, ma non perde velocità. A 7 giri dalla fine Max gli cede la posizione, incassando anche 5 di penalità. Sembra un copione scritto apposta per apparecchiare un gran ...Quanto andato in scena in Arabia Saudita ha superato i limiti della sfida sportiva per lasciare spazio ad una vera e propria guerra.Il penultimo appuntamento della stagione 2021 onora l’Arabia Saudita, che ospita il primo Gran Premio di Formula 1 della sua ...