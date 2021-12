“Ha visto morire la madre”: il racconto della nonna di Victoria De Angelis (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Måneskin sono ormai diventati la band italiana più ascoltata al mondo: nel 2021 hanno riscosso un successo senza precedenti, e dopo aver conquistato l’Italia con il Festival di Sanremo e l’Europa con l’Eurovision Song Contest, ora stanno facendo sognare anche l’America. Ma non è tutto oro quello che luccica, e anche dietro alle storie più incredibili, come quella della band romana, si celano episodi drammatici. Come quello di Victoria De Angelis, bassista del gruppo, che ha perso la madre quanto aveva soltanto 15 anni. A raccontarlo è stata la nonna della ragazza, Elin Uhrbrand, in una lunga intervista a DiPiù. La donna ha infatti parlato per la prima volta di come la nipote, poco più che una bambina, abbia affrontato la malattia della madre e le sia ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Måneskin sono ormai diventati la band italiana più ascoltata al mondo: nel 2021 hanno riscosso un successo senza precedenti, e dopo aver conquistato l’Italia con il Festival di Sanremo e l’Europa con l’Eurovision Song Contest, ora stanno facendo sognare anche l’America. Ma non è tutto oro quello che luccica, e anche dietro alle storie più incredibili, come quellaband romana, si celano episodi drammatici. Come quello diDe, bassista del gruppo, che ha perso laquanto aveva soltanto 15 anni. A raccontarlo è stata laragazza, Elin Uhrbrand, in una lunga intervista a DiPiù. La donna ha infatti parlato per la prima volta di come la nipote, poco più che una bambina, abbia affrontato la malattiae le sia ...

Advertising

Corriere : La nonna di Victoria dei Måneskin: «Ha visto morire la mamma: aveva solo 15 anni» - rubio_chef : Quindi visto il precedente si può dire finalmente che anche in Palestina è in corso un genocidio dato che Israele n… - swift_folklore0 : visto che sono in flop commentate il più possibile sotto questo tweet??,deve morire il mio telefono di notifiche - 04Corvin : RT @Tizzzziiiii: Ripropongo questa foto, visto l'attualità dell'argomento:Natale, Maria e Giovanni. Provo un profondo senso di vergogna al… - maddalena2471 : RT @Tizzzziiiii: Ripropongo questa foto, visto l'attualità dell'argomento:Natale, Maria e Giovanni. Provo un profondo senso di vergogna al… -