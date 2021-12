“Ha palpato una donna e urinato su una poltrona di prima classe”. Il folle volo del campione di golf Olesen (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il giocatore di golf danese Thorbjorn Olesen è sotto processo per aver palpato un seno di una donna su un volo della British Airways dopo aver bevuto e preso sonniferi. Il vincitore della Ryder Cup, avrebbe anche spinto un membro dell’equipaggio e urinato sulla poltrona di un passeggero di prima classe sull’aereo che lo portava da Nashville a Londra Heathrow. Olesen – racconta il Daily Mail – s’era imbarcato con altri professionisti tra cui gli inglesi Ian Poulter e Justin Rose, dopo il World golf Championships di Memphis. Il cinque volte vincitore dell’European Tour, ha dichiarato di non ricordare nulla del suo comportamento. L’equipaggio invece ricorda tutto: il golfista avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il giocatore didanese Thorbjornè sotto processo per averun seno di unasu undella British Airways dopo aver bevuto e preso sonniferi. Il vincitore della Ryder Cup, avrebbe anche spinto un membro dell’equipaggio esulladi un passeggero disull’aereo che lo portava da Nashville a Londra Heathrow.– racconta il Daily Mail – s’era imbarcato con altri professionisti tra cui gli inglesi Ian Poulter e Justin Rose, dopo il WorldChampionships di Memphis. Il cinque volte vincitore dell’European Tour, ha dichiarato di non ricordare nulla del suo comportamento. L’equipaggio invece ricorda tutto: ilista avrebbe ...

napolista : “Ha palpato una donna e urinato su una poltrona di prima classe”. Il folle volo del campione di golf #Olesen Il da… - walterino58 : @citrepiotta Il fatto è che vogliono dare 15 anni a quello che ha palpato il sedere alla giornalista di cui tutta l… - Alessio68763573 : @affittozorro @FilippoFacci1 ma paragone 'assurdo' di che? siamo TUTTI uguali. il paragone è legittimo. un giornali… - moonshadow_369 : @MelekKirazHK Solo una? Tutte e due, anche se non so quanto possa essere utile?? Sono stata a Verona, ho palpato le… - AndreaParre87 : Altro risvolto della vicenda #GretaBeccaglia è che da una settimana a questa parte non avere mai abbordato una donn… -