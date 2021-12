Guilty Gear Strive: il prossimo personaggio DLC è uno dei preferiti dai fan della saga (Di lunedì 6 dicembre 2021) A gennaio vedremo l’aggiunta di un importante personaggio DLC in Guilty Gear Strive; quest’ultimo da sempre è tra i preferiti dei fan È passata solo una settimana circa da quando il personaggio DLC di Happy Chaos è stato reso disponibile per i possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive. Tuttavia, Arc System Works ha già rivelato il prossimo character che sarà aggiunto al proprio apprezzato picchiaduro: si tratta di Baiken, uno dei grandi favoriti dei fan. Il samurai errante arriverà ad arricchire il roster del titolo alla fine di gennaio 2022; qui in basso vi lasciamo il trailer di presentazione (per visionarlo vi basta effettuare un clic sul player). Guilty Gear ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 dicembre 2021) A gennaio vedremo l’aggiunta di un importanteDLC in; quest’ultimo da sempre è tra idei fan È passata solo una settimana circa da quando ilDLC di Happy Chaos è stato reso disponibile per i possessori del Season Pass 1 di. Tuttavia, Arc System Works ha già rivelato ilcharacter che sarà aggiunto al proprio apprezzato picchiaduro: si tratta di Baiken, uno dei grandi favoriti dei fan. Il samurai errante arriverà ad arricchire il roster del titolo alla fine di gennaio 2022; qui in basso vi lasciamo il trailer di presentazione (per visionarlo vi basta effettuare un clic sul player)....

