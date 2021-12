Gucci, tanta voglia di vintage (grazie al film) (Di lunedì 6 dicembre 2021) House of Gucci, presto sugli schermi di mezzo mondo, ha fatto lievitare il desiderio di borse, accessori e capi cult degli anni ‘70, ’80 e oltre. Ovviamente logati con la doppia G Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) House of, presto sugli schermi di mezzo mondo, ha fatto lievitare il desiderio di borse, accessori e capi cult degli anni ‘70, ’80 e oltre. Ovviamente logati con la doppia G

Advertising

RBertorotta : @simonecaputo @UCI_Cinemas @Vincenzo_luc98 Infatti esce il 16 la casa di Gucci che non è un film con tanta hype e famoso come spiderman - nathibeatrici : no cinema p ver house of gucci; nunca vi tanta poc por metro quadrado -