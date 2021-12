Gruppo Volkswagen - Risolta la crisi, Diess dovrebbe rimanere amministratore delegato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conferme ufficiali ancora non ce ne sono, ma sembra che il Gruppo Volkswagen abbia risolto la crisi al suo vertice, assicurandosi la stabilità necessaria in un momento cruciale per le sue attività industriali. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dalla Reuters e dall'Handelsblatt, la catena di comando di Wolfsburg avrebbe raggiunto un compromesso per ricomporre la frattura tra l'amministratore delegato Herbert Diess e i rappresentanti dei lavoratori guidati dal presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo. Il manager dovrebbe quindi continuare a ricoprire l'incarico assunto nel 2018, in cambio, però, di una serie di concessioni. Possibile ridimensionamento. La crisi è quindi destinata a essere Risolta dopo diverse ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conferme ufficiali ancora non ce ne sono, ma sembra che ilabbia risolto laal suo vertice, assicurandosi la stabilità necessaria in un momento cruciale per le sue attività industriali. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dalla Reuters e dall'Handelsblatt, la catena di comando di Wolfsburg avrebbe raggiunto un compromesso per ricomporre la frattura tra l'Herberte i rappresentanti dei lavoratori guidati dal presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo. Il managerquindi continuare a ricoprire l'incarico assunto nel 2018, in cambio, però, di una serie di concessioni. Possibile ridimensionamento. Laè quindi destinata a esseredopo diverse ...

