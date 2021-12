Green pass trasporti, il primo multato è a Roma: «Volevo vaccinarmi a giorni» (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un primo multato per il Green pass obbligatorio sui trasporti pubblici a Roma. Si tratta di un cittadino Romano di 50 anni che ha ricevuto una sanzione di 400 euro. L’uomo è stato fermato alla fermata dei bus di piazzale Flaminio: gli agenti gli hanno chiesto di esibire la Certificazione Verde Covid-19. «Non ce l’ho perché Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni», si è giustificato. Nella Capitale i controlli sono scattati in grande stile: ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell’ordine e polizia locale stanno verificando il certificato verde dei viaggiatori. Arrivano anche annunci con altoparlanti all’interno delle stazioni della metro sulla necessità di avere ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è unper ilobbligatorio suipubblici a. Si tratta di un cittadinono di 50 anni che ha ricevuto una sanzione di 400 euro. L’uomo è stato fermato alla fermata dei bus di piazzale Flaminio: gli agenti gli hanno chiesto di esibire la Certificazione Verde Covid-19. «Non ce l’ho perchénei prossimi», si è giustificato. Nella Capitale i controlli sono scattati in grande stile: ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell’ordine e polizia locale stanno verificando il certificato verde dei viaggiatori. Arrivano anche annunci con altoparlanti all’interno delle stazioni della metro sulla necessità di avere ...

